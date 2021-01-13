سوريا تدين قرار واشنطن إعادة إدراج كوبا في قائمة الدول الراعية للإرهاب

أدانت سوريا قرار الخارجية الأمريكية إعادة إدراج جمهورية كوبا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأكدت تضامنها الكامل مع هافانا في دفاعها عن كرامتها وسيادتها الوطنية.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، صرحت وزارة الخارجية السورية بلسان مصدر مسؤول، أن "الجمهورية العربية السورية تدين بشدة القرار الأمريكي الجائر بإعادة إدراج جمهورية كوبا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب".

وأضاف المصدر "هذا القرار الأمريكي يظهر مجددا تخبط الإدارة الأمريكية في أيامها الأخيرة وفقدانها للمصداقية بعد تنكرها وعدم التزامها بالعديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية وكذلك قرارات الإدارات الأمريكية السابقة".

وقال المصدر "النهج الأمريكي بفرض العقوبات على الدول التي لا تسير في ركب السياسة الأمريكية، وتدافع عن سيادتها وكرامتها الوطنية بغية إخضاعها للهيمنة الأمريكية مصيره الفشل أمام إرادة الشعوب الحرة ولن يؤدي إلا إلى تصعيد التوتر على الساحة الدولية".

وجددت سوريا، عبر المصدر، "تضامنها الكامل مع قيادة وشعب جمهورية كوبا الصديقة"، وعبرت عن ثقتها في أن "الثورة الكوبية التي قاومت الحصار الأمريكي الظالم منذ أكثر من نصف قرن قادرة على التصدي، وإفشال قرار النظام الأمريكي الذي أثبت أكثر من مرة أنه يرعى الإرهاب ويدعمه خدمة لأجنداته السياسية، ويدعي زورا وبهتانا حرصه على مصالح وحقوق الشعوب، وعلى الولايات المتحدة أن تعلم أن زمن اعتبار بعض الدول كحدائق خلفية للبيت الأبيض قد ولى إلى غير رجعة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو قد أعلن، في بيان أصدره الاثنين الماضي، إدراج كوبا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب "لتقديمها بشكل متكرر دعما لعمليات الإرهاب الدولي عن طريق منح اللجوء للإرهابيين".

وبناء على هذا التصنيف الجديد، سيتم تقييد الدعم الخارجي الأمريكي لكوبا وحظر الصادرات والمبيعات الدفاعية لها، كما سيتم توقيع عقوبات على أي دولة أو أشخاص أو كيانات تقوم بعمليات تجارية معها.

وجاءت الخطوة قبل أيام من انتهاء ولاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتولي إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة رسميا.