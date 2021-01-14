الصحة الكويتية: هذه أسباب عدم صرف مكافآت العاملين في مواجهة كورونا

قالت مصادر في وزارة الصحة الكويتية إن موعد صرف مكافآت العاملين في مواجهة كورونا لم يحدد بعد.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فقد كشفت مصادر أن سبب عدم تحديد الموعد هو أن بعض الجهات الحكومية لم تسلم قوائم الموظفين المستحقين ضمن الشرائح المحددة للمكافآت إلى الآن.

وأوضحت المصادر أن عدم إرسال الكشوف من قبل بعض الجهات إلى الآن قد تسبب في تعطيل الكشوف المرسلة من قبل جهات أخرى.

يشار إلى أن قرار المكافآت كان قد حدد الفترة الزمنية لاستحقاقها للصفوف الأمامية في مواجهة أزمة كورونا، من مارس/آذار حتى نهاية مايو/أيار الماضي.

ولفتت المصادر إلى أن تحديد ميزانية المكافآت للمستحقين في الصفوف الأمامية، يستوجب أن تكون كشوف جميع الجهات جاهزة، وترسل لوزارة المال، لتحديد المبالغ المرصودة للصرف.

وعن السر في عدم اعتماد الجهات التي أرسلت، أكدت المصادر أن بعض الجهات المتخلفة عن إرسال الكشوف هي جهات رئيسية في مواجهة أزمة كورونا، ويتوقع أن تتضمن عدداً كبيراً من المستحقين، نظراً لطبيعة عملها، وبالتالي لا يمكن اعتماد المبالغ قبل اعتماد كشوف هذه الجهات.

يشار إلى أن عددا من النواب الكويتيين، حسب "الجريدة" الكويتية، كانوا قد طالبوا منذ أسبوعهم البرلماني الثاني في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بصرف المكافآت المتأخرة للصفوف الأمامية العاملة في مواجهة كورونا.

جدير بالذكر أن قرارا كان قد صدر في يونيو/حزيران الماضي، عن مجلس الوزراء يقضي بمنح مكافآت مالية للموظفين العاملين في القطاع الحكومي المكلفين بالعمل لمواجهة انتشار فيروس كورونا، إلا إن هذه المكافآت لم يتم صرفها حتى الآن.