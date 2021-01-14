مصر تنهي أزمة 12 سائقا مصريا في السودان

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، انتهاء أزمة 12 سائقا في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأفاد بيان نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، بأن "جهود الدولة المصرية، بما في ذلك وزارة الخارجية، ومن خلال السفارة المصرية في الخرطوم ومكتب مصر في وادي حلفا، نجحت في إنهاء أزمة 12 سائقاً مصرياً في الولاية الشمالية في السودان".

وقالت الوزارة إن انتهاء الأزمة "جاء بعد أن كان قد تم احتجازهم في مدينة دنقلا السودانية، نتيجة وجود خلافات بين التاجر المصري، صاحب الحمولة التي كانوا يقومون بنقلها، والتاجر السوداني".

وأضاف البيان: "وقد عاد السائقون المصريون إلى أرض الوطن بصحبة شاحناتهم أمس 13 يناير/ كانون الثاني الجاري".

وتابع: "هذا، وكان مكتب مصر في وادي حلفا قد أجرى الاتصالات اللازمة مع الجهات السودانية المعنية للاطمئنان على السائقين المصريين والعمل على إطلاق سراحهم".

وأوضح البيان: "كما حرص على التواصل المستمر على مدار الساعة مع المواطنين حتى تمت تسوية المشكلة وتمكنوا من مغادرة الأراضي السودانية، فضلا عن سرعة إنهاء إجراءات مغادرتهم في معبر اشكيت السوداني حتى غادروا إلى أرض الوطن عبر ميناء قسطل البري".