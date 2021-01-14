وزير فلسطيني يغادر إلى موسكو لإطلاع الجانب الروسي على التحضير للانتخابات

يستعد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، لزيارة موسكو الأحد المقبل.

رام الله- سبوتنيك. وأكد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن الشيخ يستعد لزيارة روسيا الأسبوع المقبل "لعقد لقاءات مع المسؤولين الروس، حيث سيطلعهم على تطورات القضية الفلسطينية ومستجداتها".

وأضاف المصدر أنه "وفي ظل الحديث عن اقتراب إصدار الرئيس الفلسطيني المراسيم المتعلقة بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية ومنظمة التحرير والمجلس الوطني، فإن الشيخ سيضع المسؤولين الروس في صورة الأوضاع في إطار التنسيق المشترك بين البلدين، فضلا عن سعيه لدفع روسيا للعب دور ودعم الانتخابات، والضغط على إسرائيل لتسهيل إجرائها لاسيما في مدينة القدس".

ويعتزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إصدار المراسيم الخاصة بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني خلال الشهر الجاري، وذلك بعد إعلان حركة حماس موافقتها على إجراء العمليات الانتخابية بالتتابع.

وتابع المصدر: "سيبحث الشيخ، الذي يعد مبعوث الرئيس عباس إلى روسيا، استيراد اللقاح الروسي "سبوتنيك" بعد مصادقة الصحة الفلسطينية عليه، خلال الأشهر المقبلة".

يشار إلى أن فلسطين هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي صادقت على لقاح "سبوتنيك".

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في آب/أغسطس 2020، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.