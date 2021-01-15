مطار حلب يستقبل أول طائرة من بيروت بعد تعليق العمل بسبب كورونا

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، عن وصول أول طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية من مطار بيروت الدولي، وذلك بعد استعادة حركة الطيران في مطار حلب التي توقفت لشهور عدة بسبب فيروس ​كورونا​.

وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أن الطائرة السورية وصلت إلى ​مطار حلب الدولي​ اليوم قادمة من ​مطار بيروت الدولي​ وعلى متنها عدد من الركاب، وذلك في أول رحلة بعد توقيف الرحلات في المطار لأسباب تتعلق بفيروس كورونا.

ومن جانبه قال مدير عام الطيران المدني في ​سوريا​، باسم منصور، إن "عودة مطار حلب الدولي للعمل تأتي تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، بعد توقفه المؤقت عن العمل جراء جائحة كورونا"، حيث وصلت اليوم الطائرة السوريّة قادمة من مطار بيروت الدولي وستعود من مطار حلب إلى مطار بيروت".

وأضاف منصور، قائلا: "ننوه أن كل الإجراءات الوقائية متخذة في المطار لضمان سلامة المسافرين من فيروس كورونا".

ولفت إلى أن "عودة المطار للعمل واستئناف حركة الطيران للدول المجاورة، يسهم في دوران عجلة الاقتصاد وإعادة الألق ل​مدينة حلب​ السياحية".