"هواوي" تفتتح أكبر متجر لها خارج الصين في دولة خليجية

قررت شركة "هواوي"، افتتاح أكبر متجر لها خارج الصين، في إحدى الدول الخليجية.

أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أمس الخميس، عبر حسابه بموقع "تويتر"، افتتاح "هواوي" لمتجر في الرياض.

These achievements are the result of the continuous collaboration between the Ministry of Investment and the Minstry of Communications and Information Technology to attract, enable, and support ICT Investments. #InvestSaudi — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) January 14, 2021

وكشف الفالح، عبر تغريدة، عن توقيع اتفاقية بين وزارة الاستثمار السعودية وشركة "هواوي" الصينية لافتتاح أكبر متجر لها خارج الصين في الرياض.

I am delighted with @Huawei’s announcement of launching its largest flagship store outside of China in Riyadh @RiyadhFront . Huawei’s agreement with @KadenInvest is yet another significant milestone in Huawei’s investment journey in Saudi Arabia. #InvestSaudi pic.twitter.com/uAvMozWwWz — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) January 14, 2021

وكتب الفالح في التغريدة: "سعدت برعاية توقيع الاتفاقية بين شركة هواوي وكادن (KadenInvest) لافتتاح أكبر متجر رئيسي لهواوي خارج الصين في مدينة الرياض، التي تعد خطوة مهمة في رحلة هواوي الاستثمارية في المملكة".

وتابع "هذا الحدث هو ثمرة من ثمار التعاون المستمر بين وزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية".