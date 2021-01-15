"حماس" تعلق على مرسوم عباس الخاص بالانتخابات

علقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، على مرسوم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين.

رحبت "حماس" بصدور المراسيم الرئاسية الفلسطينية بشأن الانتخابات العامة في كل من المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة.

وأكدت الحركة في بيان تلقى مراسل "سبوتنيك" نسخة منه، حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني "صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه"، بحسب نص البيان.

وأشار البيان إلى أن الحركة عملت "طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدينا مرونة عالية إيماناً منا بأن العهدة للشعب وفي يد الشعب".

وأكد البيان "بكل قوة" على أهمية تهيئة المناخ لانتخابات "حرة نزيهة يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود وبكل عدالة وشفافية".

وشدد البيان على ضرورة "المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملةً في القدس والداخل والخارج وصولاً إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الصهيوني".

ونوه البيان، أنه لتحقيق كل ذلك، "يتوجب الإسراع في عقد حوار وطني شامل يشارك فيه كل أبناء الوطن الفلسطيني دون استثناء".

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.

وحدد مرسوم الرئيس الفلسطيني موعد الانتخابات التشريعية القادمة بتاريخ 22/5/2021، والانتخابات الرئاسية بتاريخ 31/7/2021 القادم.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يتم اعتبار انتخابات المجلس التشريعي بمثابة المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس بتاريخ أقصاه 31/8/2021، وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الداخلية في فلسطين، "بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن"، بحسب المصدر.

وجاء إعلان المرسوم بعد اجتماع الرئيس الفلسطيني برئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، مساء اليوم، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله.

ووجه الرئيس عباس لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في القدس وجميع المحافظات الفلسطينية، والبدء بحوار وطني "يركز على آليات هذه العملية"، بحسب الوكالة.