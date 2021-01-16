"حلم عمره ربع قرن"... مصر تعلن تفاصيل مشروع "مترو الأنفاق" في الإسكندرية

أعلنت الحكومة المصرية، مساء أمس الجمعه، عن تفاصيل مشروع مترو الأنفاق في مدينة الإسكندرية، على غرار القاهرة التي يعمل بها 3 خطوط حاليا.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن "أعمال المرحلة الأولى من المشروع العملاق ستبدأ في شهر أبريل المقبل على أقصى تقدير"، فيما قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، إن "تكلفة مشروع مترو الأنفاق ستبلغ 1.7 مليار يورو".

وكشفت صحيفة "المصري اليوم"، أن "خط مترو أنفاق الإسكندرية سيصل طوله إلى 43 كيلومترا، وسيتم إنشاؤه على مرحلتين، علما أنه سيلتقي القطار السريع الذي يربط مدينة العلمين بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وكانت فكرة إنشاء مترو أنفاق في ثاني أكبر المدن المصرية، طرحت قبل أكثر من 20 عاما، إلا أنها لم تنفذ بسبب غياب مصادر التمويل.