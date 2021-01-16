البرهان: لا نريد أن نشعل حربا مع إثيوبيا

العالم العربي انسخ الرابط 0 0

تابعنا عبر

قال رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان إن النزاع مع إثيوبيا قديم والجيران اعتدوا على المزارعين السودانيين واستولوا على أراضيهم خلال عقود.