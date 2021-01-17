البطريرك الماروني يدعو لعقد اجتماع مصالحة بين الحريري وعون

دعا البطريرك الماروني في لبنان بشارة بطرس الراعي، الرئيس ميشال عون إلى عقد اجتماع مصالحة مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، من أجل إنهاء أزمة تشكيل الحكومة، وإنهاء حالة الجمود السياسي في البلاد.

وقال الراعي في قداس اليوم الأحد إن: "حالة البلاد والشعب المأسوية لا تبرر على الإطلاق أي تأخير في تشكيل الحكومة"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضاف الراعي: "في هذه الحالة نتمنى على فخامة رئيس الجمهورية أخذ المبادرة بدعوة دولة رئيس (الوزراء) المكلف" إلى اجتماع.

ومنذ استقالة الحكومة اللبنانية في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب الماضي، لا تزال الكتل السياسية المتصارعة عاجزة عن الاتفاق على حكومة جديدة.

وتفاقمت التوترات بين عون والحريري، الأسبوع الماضي عندما أظهر مقطع فيديو مسرب عون على ما يبدو وهو يصف الحريري بـ"الكاذب".

وعقب تداول المقطع، رد الحريري في تغريدة على موقع "تويتر" بآيات من "الكتاب المقدس" تشير إلى أن الحكمة لا تسكن في أجسام سهلة الانقياد للخطيئة.

وتم تكليف الحريري برئاسة الحكومة للمرة الرابعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تعهد بتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتلقي مساعدات خارجية، لكن الخلافات السياسية أخرت العملية منذ ذلك الحين.