جواد ظريف لنظيره الفرنسي: كف عن "الكلام التافه والسخيف"

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، إلى الكف عما وصفه بـ "الكلام التافه والسخيف"، بشأن طهران.

وكان وزير الخارجية الفرنسي ذكر في مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" نشرت أمس السبت أن طهران تعمل على بناء قدراتها لإنتاج أسلحة نووية وأنه من الضروري عودة طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وتعليقا على هذه التصريحات، قال ظريف في تغريدة على تويتر وضع فيها رابطا لحساب لودريان:" زميلي العزيز، لقد بدأت حياتك المهنية في الحكومة بمبيعات أسلحة لمجرمي حرب سعوديين. كف عن الحديث التافه السخيف حول إيران".

Dear colleague: You kick-started your cabinet career with arms sales to Saudi war criminals. Avoid absurd nonsense about Iran. Reality check: YOU are destabilizing OUR region. Stop protecting criminals who chainsaw their critics and use YOUR arms to slaughter children in Yemen. — Javad Zarif (@JZarif) January 17, 2021

​وواجهت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات من دول وجماعات حقوقية لسماحها ببيع أسلحة للرياض يمكن أن تستخدم في عمليات المملكة في اليمن.

وأضاف ظريف على تويتر:" لنضع الأمور في نصابها.. أنت تعمل على زعزعة استقرار منطقتنا. توقف عن حماية المجرمين الذين يقطعون أوصال منتقديهم بالمناشير ويستخدمون أسلحتكم لقتل الأطفال في اليمن".

ورفضت إيران، التي تنفي سعيها لإنتاج قنابل نووية، بيانا أمس السبت أصدرته ثلاث قوى أوروبية يحذر طهران من بدء العمل على إنتاج الوقود المعتمد على معدن اليورانيوم لاستخدامه في مفاعل أبحاث، ويقول إنه ينتهك الاتفاق النووي وينطوي على تبعات عسكرية خطيرة.