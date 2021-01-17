بعد مواجهات مع الشرطة... تونس تعلن اعتقال 242 فردا أغلبهم من القصر

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، اعتقال ما يزيد عن 240 فردا أغلبهم من المراهقين والصبية.

جاء ذلك على خلفية مواجهات عنيفة مع الشرطة واندلاع أعمال شغب في مدن تونسية عدة أمس السبت.

وقال وليد حكيمة المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي إن قوات مكافحة الشغب اعتقلت 242 فردا أغلبهم من القصر الذين عمدوا إلى تخريب ممتلكات وحاولوا سرقة متاجر وبنوك، بحسب موقع "نسمة" التونسي.

وأوضح حكيمة أن عملية التوقيف جرت بالتنسيق مع النيابة العمومية، مشددا على أن التجمعات التي جرت في مناطق عديدة الليلة الماضية بالبلاد كان الهدف منها هو "السرقة والنهب وليس الاحتجاج السلمي."

وخلال الاحتجاجات العنيفة التي وقعت أمس السبت ووصفتها السلطات ووسائل إعلام محلية بأنها "أعمال شغب"، لم يتم الإعلان عن مطالب واضحة.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تنامي الغضب بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بينما تركز النخبة السياسية اهتمامها على معركة النفوذ والصراع على السلطة، بحسب وكالة "رويترز"، التي اعتبرت الاحتجاجات اختبارا حقيقيا لقدرة حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي على التعامل معها بينما يشهد الوضع السياسي توترا كبيرا بين الفرقاء.