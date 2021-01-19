إيران تتحدث عن نشاطات مشبوهة للمنظمات الدولية في اليمن

قال السفير الإيراني بصنعاء، حسن إيرلو، اليوم الثلاثاء، إن بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن تمارس أنشطة مشبوهة.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تصريحات السفير الإيراني خلال لقائه رئيس وأعضاء ملتقى الوعي والتلاحم الشبابي، حيث قال إن "بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن تمارس أنشطة مشبوهة"، منوها إلى "وجود 170 منظمة تعمل على طمس الحضارة وتعمل على تغذية الحرب الناعمة في البلاد".

وأكد السفير الايراني أن "اليمن يمر اليوم، بما مرت به إيران سابقا والتي اتخذت استراتيجية متقدمة لاستعادة الحضارة حتى حققت في 40 سنة ما لم تحققه الدول الأخرى في 400 عام".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أواخر عام 2014.