السفير الفلسطيني في طهران: سنصلي في الأقصى برفقة الإمام الخامنئي

قال صلاح زواوي السفير الفلسطيني لدى إيران: "إننا سنصلي برفقة الإمام الخامنئي في المسجد الاقصى المحرر".

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، فقد قال زواوي: "إنني أدعو الله تعالى بطول العمر لقائد الثورة الاسلامية في ايران "الامام الخامنئي"، وإننا بالتأكيد سنصلي مع سماحته في المسجد الأقصى المحرر".

وأوضح أن هذا الهدف الكبير سيتحقق بوحدة الفلسطينيين ودعم جميع البلدان الإسلامية.

تصريحات زواوي جاءت خلال كلمته بـ "مؤتمر رؤساء لجان السياسة الخارجية في برلمانات الدول المدافعة عن فلسطين"، الذي عقد أمس الاثنين عبر الفضاء

الافتراضي.

زواوي تحدث أيضا عن "سليماني وأبو مهدي المهندس" قائلا: "الفريق الحاج قاسم سليماني" وأبو مهدي المهندس"، ارتقيا الى مرتبة الشهادة دفاعا عن القدس وفي سبيل النضال ضد المحتلين الصهاينة والأمريكيين".

واشاد زواوي بوحدة الشعب الفلسطيني لكونها حولت فلسطين إلى منطلق للتماسك والتضامن بين جميع الاحرار في العالم.

وطالب السفير الفلسطيني "الجميع من النهر إلى البحر"، ببذل الجهود من أجل تحرير فلسطين؛ واصفا "تطبيع بعض الدول مع الكيان الصهيوني بأنه أمر مدان"؛ داعيا الجميع إلى "بذل الجهود لطرد هذا العدو المحتل من أرض القدس".