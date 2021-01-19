مستشار سعودي: مياه الوضوء تكفي لغرس 15 مليون شجرة

وقال الصقير في تصريحات لجريدة "الرياض"، إن "استخدام مياه الوضوء والغسيل لسقي أشجار تزرع في محيط المباني، تساهم في خفض درجات الحرارة وتقلل التلوث، كما تساعد في تجميل وأنسنة الأحياء والمدن".

وأوضح الصقير بأنه "يمكن الاستفادة من مياه الوضوء المهدرة في المساجد والمدارس، وذلك بتجميعها في خزان خاص وتنقيتها ثم استخدامها في ري أشجار تغرس على محيط المساجد والمدارس وفي مواقف السيارات الخاصة بها".

وأشار الصقير إلى أن "جمعية آفاق خضراء تتوقع أنه بتنفيذ المشروع في المساجد والمدارس فقط ستكسب المنظومة التشجيرية ما يزيد على 15 مليون شجرة".

مؤكدا "ارتفاع عدد الأشجار في حال تنفيذ المقترح في بقية المباني الحكومية والخاصة".

ودعا الصقير وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة التعليم بتبني المشروع تناغماً مع توجهات المملكة في التصدي للملوثات وتحقيق جودة الحياة للمواطن والمقيم.