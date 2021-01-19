الإمارات تعلن تطعيم أكثر من مليوني شخص بلقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الإمارات حصول أكثر من مليوني شخص على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وصرحت الوزارة أن مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم بلغ 2.065.367 جرعة، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأوضحت وزارة الصحة أن معدل توزيع اللقاح بلغ 20.88 لكل 100 شخص، معتبرة ان هذا المعدل بمثابة إنجاز.

وقالت الوزارة إن هذا الإنجاز والنجاح في تحقيق ذلك المعدل العالمي القياسي لتوزيع اللقاح تأكيدا لنجاح الحملة الوطنية لتلقي لقاح "كوفيد-19" والاستجابة الكبيرة التي تشهدها الحملة من كافة أفراد المجتمع.

من جانبه، دعا عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة الإماراتي كل أفراد المجتمع المؤهلين للحصول على لقاح "كوفيد-19" إلى مواصلة الاقبال على مراكز تلقي اللقاح المنتشرة في مختلف إمارات الدولة.

وأوضح أن الحملة الوطنية للقاح تهدف إلى تطعيم أكثر من 50 % من سكان الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب إحصاءات الوزارة، يتجاوز إجمالي الإصابات بمرض "كوفيد-19" في البلاد 256 ألفا.