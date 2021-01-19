بلينكن مرشح بايدن للخارجية: الإدارة ستقترح مراجعة فورية لتصنيف "الحوثيين" منظمة إرهابية

قال أنتوني بلينكن، مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة ستقترح مراجعة فورية لتصنيف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) منظمة إرهابية.