بسبب تزايد إصابات كورونا.. دبي تلغي عمليات جراحية

أمرت السلطات الطبية في إمارة دبي، اليوم الأربعاء المستشفيات بإلغاء بعض العمليات الجراحية المقررة للشهر المقبل، على إثر زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت هيئة الصحة في الإمارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني على الإنترنت إن قرار الإلغاء يتعلق بالعمليات الجراحية غير الضرورية.

وأوضحت أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من، غد الخميس ومن الممكن تمديده بعد شهر لضمان استعداد المنشآت الصحية للتعامل مع حالات كورونا، بحسب "رويترز".

وزادت حالات الإصابة اليومية بوباء كورونا في الإمارات لتتخطى ثلاثة آلاف منذ 12 يناير/ كانون الثاني، وواصلت الزيادة وبلغت اليوم الأربعاء 3506 حالات.

ويعتبر هذا المعدل هو الأعلى بين دول الخليج العربية حيث يقل المعدل في دول المنطقة حاليا عن 500 حالة يوميا.

ولا تقدم الإمارات تفصيلا لعدد حالات الإصابة في كل إمارة.

وكثفت الإمارات حملة التطعيم للوقاية من المرض وتهدف لإعطاء اللقاح لأكثر من نصف سكانها البالغ عددهم نحو تسعة ملايين نسمة قبل نهاية مارس آذار.