بغداد...انتشار أمني مكثف حول المنطقة الخضراء وغلق بواباتها الرئيسية

شهدت المنطقة الخضراء في وسط بغداد، اليوم الخميس، انتشارا أمنيا مكثفا، على خلفية هجوم انتحاري استهدف أبرز الأسواق الشعبية.

وأفادت شبكة "السومرية نيوز"، بأنه تم غلق البوابات الرئيسية للمنطقة الخضراء، بعد الحادث الإرهابي الذي أسفر عن مصرع 15 شخصا على الأقل، وإصابة 20 آخرين.

وكشف مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن انتحاريا فجر نفسه في ساحة الطيران، وآخر فجر نفسه في سوق "الباب الشرقي" وسط بغداد، ما أسفر عن مقتل 15 وإصابة 20 آخرين في حصيلة أولية.

وأشار المصدر إلى أن الضحايا من المواطنين، وأن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقعي التفجيرين لنقل الجثث والجرحى إلى أقرب المستشفيات.

وطوقت الأجهزة الأمنية العراقية موقعي التفجيرين، وعلمت مراسلتنا من مصدر أمني آخر، أن قوات الأمن أغلقت مدخل المنطقة الخضراء الذي تتخذه الحكومة الاتحادية مقرا لها وسط بغداد، بعد وقوع التفجيرين المتتالين.