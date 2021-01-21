مصر... وزير التعليم يكشف حقيقة عدم عودة الدراسة هذا العام

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، حقيقة عودة الدراسة هذا العام من عدمه.

ونفى شوقي وجود أي نية لدى الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام، نتيجة لتداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم".

وأكد الوزير أن العام الدراسي مستمر دون إلغاء، مشيرا إلى أن هذا الخبر المتداول لا أساس له من الصحة نهائيا.

جاء ذلك ردا على استفسارات عبر غروب "التعليم مشروع مصر القومي" على تطبيق "واتسآب"، حول مدى صحة الخبر المتداول بشأن وجود نية لدى الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام.

وكتب الوزير منشورا عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، قال فيه: "سوف تعلن وزارة التربية والتعليم تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات بتفاصيلها يوم الأحد ١٤ فبراير ٢٠٢١، وكل ما يكتب "قبل هذا الموعد" هو اجتهادات أو إشاعات أو بلبلة لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد".

يشار إلى أن الاستفسارات حول تأجل الدراسة، جاءت بعد أن قررت الدولة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية لما بعد إجازة نصف العام ٢٠ فبراير/ شباط، وتعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري ٢٠٢٠/٢٠٢١، لتبدأ إجازة نصف العام للطلاب من ١٦ يناير/ كانون الثاني حتى ٢٠ فبراير، مع عدم ذهاب الطلاب للمدارس بداية من السبت ٢ يناير ليكون استكمال تدريس المحتوي الدراسي وفقا لمنظومة التعليم عن بعد من خلال القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المحتوى الدراسي مستمر عن طريق منظومة التعليم عن بُعد حتى ١٦ يناير من الشهر الجاري.

وأشارت إلى أنها تسعة للتوسع في مصادر التعلم عن بُعد للطلاب، التي نجحت الوزارة منذ بدء العام الدراسي في توفيرها سواء كانت منصات إلكترونية أو القنوات التعليمية لتغطية شرح المناهج لكافة المراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال وحتي الصف الثالث الثانوي العام وكذلك الدبلومات الفنية.