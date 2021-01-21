الملك سلمان يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس تبون بنجاح العملية الجراحية

هنأ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الامير محمد بن سلمان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها في ألمانيا.

وبعث الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ببرقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها في ألمانيا.

كما أعرب الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات للرئيس تبون، متمنيان له التمتع بالصحة والعافية.

وجاء في نص البرقية وفقا لوكالة الأنباء السعودية، "وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات لفخامته، داعياً المولى العلي القدير أن يديم عليه الصحة والعافية، وأن لا يريه أي سوء، إنه سميع مجيب".

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس الأربعاء، عن نجاح العملية الجراحية التي أجراها الرئيس عبد المجيد تبون، على مستوى قدمه اليمنى، وبأنه سيعود إلى الجزائر خلال الأيام المقبة.

و كان الرئيس تبون قد توجه يوم 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، إلى ألمانيا لاستكمال العلاج، جراء إصابته في وقت سابق بفيروس "كورونا" المستجد.