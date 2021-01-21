وفاة أسرة سورية من 6 أشخاص إثر حادث تصادم في مصر

لقي 7 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، بينهم 6 من أسرة واحدة يحملون الجنسية السورية، بسبب حادث تصادم في مصر.

وأفادت صحيفة "الوطن" المصرية، أن الضحايا لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل، على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي.

وأضافت أن الحادث الذي وقع بدائرة محافظة بنى سويف، جنوبي مصر، أسفر أيضا عن إصابة طفلين.

وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، إلى محل الحادث، وقام رجال الإسعاف بنقل جثث 7 متوفين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتم نقل الطفلين المصابين إلى قسم الاستقبال في المستشفى، ويخضعان حاليا للفحوصات الطبية اللازمة.

ومن جهتها تقوم الأجهزة الأمنية برفع أثار الحادث، وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية.