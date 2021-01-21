زلزال بقوة 5 ريختر يضرب مصر

تعرضت محافظات مصرية، اليوم الخميس، لزلزال بقوة 5 درجات بمقياس ريختر.

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد سجلت اليوم، هزة أرضية في جزيرة كريت على بعد 430 كم من محافظة دمياط، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

وأوضح أن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 4:27 بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبقوة 5 درجات على مقياس ريختر.

وأشار القاضي، إلى أن إحداثيات الهزة الأرضية كانت على عمق 50 كم، لافتها إلى أن الهزة شعر بها عدد من سكان المحافظات الساحيلة التي تقع على البحر المتوسط كالإسكندرية ومطروح ودمياط.

يذكر أن الشبكة القومية للزلازل تعمل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها.