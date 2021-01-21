"أنصار الله" عن أحداث العراق: التفجيرات ورقة أمريكية تستخدمها عبر جماعات تدعمها والسعودية

بعد استهداف التفجير الانتحاري المزدوج سوقا شعبية في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد، اليوم الخميس، الذي راح ضحيته 32 قتيلا و110 جرحى.

بغداد - سبوتنيك. صدر بيان عن جماعة "أنصار الله" اليمنية، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، يدين هذا "الاعتداء الوحشي" بشدة، واعتبرت جماعة "أنصار الله" ما حدث اليوم، ورقة أمريكية تستخدمها من خلال جماعات مدعومة أمريكيا وسعوديا.

وأضافت: إننا "إذ نؤكد أن التفجيرات ورقة أمريكية تستخدمها عبر جماعات مدعومة أمريكيا وسعوديا، فإن أصحاب هذا الأسلوب الإجرامي المتوحش، صنعتهم أمريكا لاستخدامهم لتنفيذ مصالحها كما صرح بذلك ترامب ومن قبله هيلاري كلينتون في أكثر من بلد عربي وإسلامي".