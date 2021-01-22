السراج يطالب الأمم المتحدة بدعم العملية الانتخابية في ليبيا

طالب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، خلال خطاب رسمي وجهه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بدعم الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول، في ليبيا.

طرابلس – سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج بعث اليوم الخميس برسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي طالبا فيها دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الوطنية العامة الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد يوم 24 ديسمبر 2021".

وأشار البيان إلى أن "هذه استجابة لإرادة الليبيين وما أقروه ووفقا لما توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في الشقيقة تونس".

وأضاف البيان أن "الرئيس توجه في رسالته بطلب إصدار قرار من مجلس الأمن لدعم هذه العملية في التاريخ المحدد ومنح تفويض للبعثة الأممية لدى ليبيا لدعمها وتوفير الإمكانات اللازمة لها لتقدم المساعدة التقنية والفنية ودراسة سبل التأمين اللازمة لتنفيذ هذا الاستحقاق في كافة مراحله، وتوفير المراقبة خلال سير العملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها واعتماد النتائج النهائية".

وأوضح البيان على أن "ترسل الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن فريقا لتقييم الاحتياجات وللتشاور والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات وجهات الاختصاص لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني المهم وبناء الدولة المدنية الديمقراطية المستقرة".

وقد أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا مساء أمس الخميس 21 كانون الثاني/يناير، فتح باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية ابتداء من اليوم الخميس 21، يناير إلى يوم الخميس 28 يناير الحالي والتي ستنتهي بالانتخابات المقرر عقدها في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، مشيرة إلى أن سيتم الترشح والاختيار حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.