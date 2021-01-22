قرارات جديدة للمجلس الرئاسي الليبي لمواجهة كورونا

أصدر المجلس الرئاسي الليبي مجموعة من القرارات الجديدة في إطار مواجهة انتشار جائحة كورونا في البلاد.

وبحسب صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فقد تقرر اعتماد توصيات اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا.

وقد تضمنت القرارات الصادرة إيقاف النشاط التعليمي العام والخاص لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارا من تاريخ 23 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأكد القرار على ضرورة التزام البلديات بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي بالحصول على رأي اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا قبل الشروع في إغلاق الأنشطة الخدمية والعلمية بالبلديات.

وأوضح القرار أن المقاهي والمطاعم سيكون عملها مقتصرا على الطلبات الخارجية، ولن يسمح لها بان تستقبل الزبائن في صالاتها.

وشدد القرار على وزارة الخارجية بالتواصل مع الدول التي ترتبط بحركة السفر مع ليبيا في خطوط طيران مباشرة لإعطائها قائمة بالمعامل المعتمدة لديها في إجراء تحاليل فيروس كورونا.

كما ألزم القرار الجهات المعنية في المطارات والمنافذ البحرية بضرورة إلزام المسافرين بإجراء التحاليل في تلك المعامل المعتمدة.

وطالب القرار الجهات المعنية بمواقع العمل والخدمات والمصارف والمقاهي والمطاعم وكل التجمعات، بتوخي أقصى درجات الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية.