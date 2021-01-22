غضب بالسودان بسبب طريقة المطربة آمنة حيدر في قراءة القرآن... فيديو

أثارت مطربة سودانية، حالة من الغضب الواسع، بسبب قرائتها القرآن الكريم بأسلوب ملحن مثل الأغاني.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطربة السودانية آمنة حيدر وهي تتلو آيات من القرآن الكريم، بأسلوب ملحّن على طريقة الأغاني.

#امنه_حيدر فنانه سودانيه تثير جدلاً واسعاً في العالم العربي بعد غنائها لآيات من القرآن الكريم في حفل تأبين احد السياسيين .. pic.twitter.com/sFRxBOxkkU — نجمك (@NajmkArt) January 22, 2021

كما عبر نشطاء مواقع التوصل الاجتماعي، بسبب تجاوز المغنية بعض الآيات من سورة "النبأ".

والله الجمهوريين ديل شكله من ابجدياتهم اثارة الجدل والتنطع..حسي امنة حيدر دي خلت الغناء والدلوكة وقلبت تلحين قرآن...العايز يغالط يورينا كدي القراءة دي كانت بحفص و بالجمهوري ولا يمكن ب أغاني وأغاني..احزاب الفكة ما عندهم رؤية ولا طموح خارج معترك الاحتراب مع الاخوان المسلمين جرقندية pic.twitter.com/CRzdgE0xPL — عصمت أبوقصيصة (@ismatnabil) January 20, 2021

وجاء ذلك خلال حفل مرور ذكرى 36 عاما على وفاة مؤسس الحزب الجمهوري محمود محمد طه، الذي تم إعدامه بعد إدانته بالردة.

وتسبب المقطع في حالة من الاستياء لدى المتابعين الذين انتقدوا المغنية على قيام بقراءة القرآن الكريم بهذة الطريقة.