المغرب يبدأ حملة تلقيح ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الصحة المغربية أنها ستبدأ حملة تلقيح ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل بعد أن توصلت الجمعة باولى شحنات لقاح أسترازينيكا البريطاني.

الرباط - سبوتنيك كشفت وزارة الصحة أنها ستتوصل بالدفعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الأربعاء المقبل من جمهورية الصين، مشيرة إلى أنه تنفيذا لتوجيهات العاهل المغربي محمد السادس اقتنت كمية من اللقاحات لفائدة 33 مليون نسمة (66 مليون جرعة من اللقاح).

وأكدت الوزارة في بيان لها أنه سيتم إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التلقيح الوطنية خلال الأسبوع المقبل، وحيث تهم هذه العملية الوطنية، التي ستتم بصفة تدريجية، الفئات المستهدفة بدءا بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد -19 ومضاعفاته "يتعلق الأمر بمهني الصحة البالغين من العمر 40 سنة فما فوق، والسلطات العمومية والجيش وكذا نساء ورجال التعليم ابتداء من 45 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغين 75 سنة فما فوق.

كما ستشمل هذه العملية، في مرحلة أولية، المناطق التي تعرف نسبا مرتفعة من حالات الإصابة بمرض كوفيد -19"، بحسب بيان الوزارة.

وكان مصدر حكومي قد أكد لوكالة "سبوتنيك" أن اولى شحنات اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستصل الجمعة إلى المغرب قادمة من الهند.

وأضاف أن "الشحنة تبلغ مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا الذي طورته شركة بريطانية ويتم إنتاجه في مصانع هندية".

ومددت الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا للمرة العاشرة وذلك حتى 10 من شباط/ فبراير المقبل، في إطار التدابير الرامية إلى الحد من انتشار مرض فيروس كورونا الجديد في البلاد.