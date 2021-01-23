مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في مقديشو إثر انفجار استهدف نائبين

نقل موقع "راديو دالسان" الصومالي، اليوم السبت، أنباء عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين إثر انفجار لغم أرضي استهدف نائبين سابقين، في العاصمة الصومالية مقديشو.

وحسب الموقع ووفقا لشهود عيان، تعرض المسؤولان السابقان حسين أرالي ومحي الدين حسن إلى جروح إثر الانفجار وتم نقلهما إلى مستشفى قريب.

ووقع الهجوم في منطقة شيبيس بمقديشو. ووصلت سلطات إنفاذ القانون للتحقيق بالحادث ولم تنشر الشرطة بعد معلومات حول الانفجار الأخير.

من جهة أخرى قتل جندي وأصيب خمسة أشخاص مساء أمس الجمعة، جراء انفجار لغم أرضى استهدف قوات الأمن في منطقة مدج.

واستهدفت العبوة الناسفة، زرعت على جانب الطريق، قوات الأمن أثناء خدمتهم قرب مدرسة عمر سمطر.

وبحسب شهود عيان، قتل اثنان من المارة وثلاثة من رجال الشرطة. وأعلنت "حركة الشباب" مسؤوليتها عن الهجوم.