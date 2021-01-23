للأسبوع الـ31 على التوالي... مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو في أنحاء إسرائيل

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم السبت، بأن الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين خرجوا في أنحاء إسرائيل للاحتجاج على سياسة نتنياهو، يحملون الأعلام الإسرائيلية ومجسمات على شكل "غواصة"، للاحتجاج على فساد نتنياهو المستمر.

وذكرت الصحيفة أن المظاهرات التي خرجت للأسبوع الـ31 على التوالي، تأتي للاحتجاج على سياسات نتنياهو، وذلك رغم استمرار فرض السلطات الإسرائيلية لسياسة الإغلاق، حيث التحمت الشرطة الإسرائيلية مع المتظاهرين، دون وقوع إصابات تذكر.

המחאות נגד רה"מ נתניהו: כ-100 מפגינים צועדים במרכז תל אביב, נושאים דגלים ודגמי צוללות@daniel_elazar pic.twitter.com/u1QWjH1KCm — כאן חדשות (@kann_news) January 22, 2021

ويحمل المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية والأعلام السوداء ومجسما لغواصة، في إشارة إلى إحدى القضايا المتهم فيها نتنياهو، والخاصة بشراء غواصات ألمانية لسلاح البحرية، دون الحاجة إليها، وتدخل أحد المقربين إليه في مناقصة الشراء.

ويشار إلى أن هذا هو الأسبوع الواحد والثلاثين، تقريبا، من الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل للمطالبة باستقالة نتنياهو، على خلفية مزاعم بسوء إدارته لجائحة كورونا، واتهامه في 4 قضايا فساد (منها قضية الغواصة)، في وقت بدأت المحكمة المركزية بالقدس، في 24 مايو/آيار الماضي، أولى جلسات محاكمته بها.

המחאה נמשכת: מפגינים בגשרים ובצמתים נגד נתניהו - https://t.co/n9DoZdesZF — ynet עדכוני (@ynetalerts) January 23, 2021

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، خلال الفترة الماضية، العشرات من المتظاهرين بعد اندلاع مواجهات بين الطرفين، غير مرة، حيث ينادى المتظاهرون الإسرائيليون بنهاية حقبة من الانقسام والفساد في بلادهم، وبدء عام جديد من نهاية هذا الانقسام وبدء الحرية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت بالإجماع، الثلاثاء الماضي، على اقتراح نتنياهو، بتمديد الإغلاق الحالي الذي تفرضه للحد من انتشار فيروس كورونا لمدة 10 أيام إضافية، أي حتى 31 كانون الثاني/ يناير الجاري.