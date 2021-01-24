بسبب كورونا... "طيران الخليج" تفاوض إيرباص وبوينغ لتأجيل تسلم طائرات

كشف وليد عبد الحميد العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج، اليوم الأحد، عن إجراء الناقلة البحرينية محادثات مع شركتي إيرباص وبوينغ لتأجيل مواعيد تسلم بعض الطائرات.

وعزا عبد الحميد العلوي الرغبة في التأجيل إلى تعطل حركة السفر العالمية بسبب جائحة كورونا، بحسب "رويترز".

وأوضح أن شركة الطيران المملوكة للدولة تتوقع تأجيل تسلم طائرات إيرباص إيه320-نيو إلى 2022.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن طيران الخليج تأمل في تسلم ثلاث طائرات على الأقل من النسخة الأكبر إيه321 نيو خلال 2021.

وبين أن الشركة الحكومية تجري مفاوضات أيضا مع بوينج حول جدول تسليم جديد لخمس طائرات 787-9 دريملاينر طلبتها، مشيرة إلى أنها سوف تتسلم بعضها خلال العام الجاري.

وعبر العلوي عن تفاؤله في أن تتحسن الأوضاع، وتعيد الشركة تشغيل معظم أسطولها، معربا عن أمله في أن يساعد توافر لقاحات كورونا في استعادة ثقة الناس في السفر.في المقابل لم تعلق إيرباص وبوينج على تصريحات العلوي.

يذكر أن شركات الطيران في أرجاء العالم أجلت تسليمات وألغت طلبيات شراء، على خلفية تداعيات الجائحة التي عصفت بالطلب العالمي على السفر.

كانت طيران الخليج ألغت العام الماضي عددا غير معروف من الوظائف وتلقت، 36 مليون دينار (95.6 مليون دولار) من الحكومة.