مساعدات روسية لأهالي ديرالزور شرقي سوريا... صور

وزع مركز التنسيق الروسي مجموعة من السلل الغذائية في مدينة دير الزور وريفها الشمالي شرقي سوريا، وذلك في إطار الصداقة والتعاون بين البلدين.

وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أكد مسؤول لجنة التوزيع في مركز المصالحة والتنسيق "أن المساعدات المقدمة عبارة عن سلل تتضمن مواد غذائية (مواد أاساسية وحليب أطفال)".

© Sputnik . Farouk Mdhhi مساعدات روسية لأهالي ديرالزور شرقي سوريا

وأضاف، "تم تقديم المساعدة لذوي الشهداء والجرحى والأسر المحتاجة الذين قام مختار بإعداد قوائم بأسمائهم حيث تم توزيع سلل غذائية في بلدات الريف الشمالي حطلة ومراط وخشام والطابية بواقع 250 سلة في كل بلدة كما تم توزيع 250 سلة في حي الحميدية بمركز المدينة".

© Sputnik . Farouk Mdhhi مساعدات روسية لأهالي ديرالزور شرقي سوريا

وقال مختار حي الحميدية همام العبدالله: "لقد تم إعداد قائمة من عوائل الشهداء والجرحى والمحتاجين وتوزيع مساعدات لهم من الجانب الروسي وذلك في إطار تشجيع الأهالي للعودة إلى منازلهم وأحيائهم، والمساهمة في استقرارهم بعد تحرير المدينة من تنظيم داعش الإرهابي".

© Sputnik . Farouk Mdhhi مساعدات روسية لأهالي ديرالزور شرقي سوريا

© Sputnik . Farouk Mdhhi مساعدات روسية لأهالي ديرالزور شرقي سوريا

وكان مركز المصالحة الروسي في دير الزور شرقي سورية قد نجح في افتتاح معبر الصالحية الذي يربط محافظتي دير الزور والحسكة بين مناطق سيطرة الدولة السورية والأراضي الواقعة تحت سيطرة العناصر الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي.