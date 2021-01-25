وزير الخارجية التونسي يصاب بفيروس كورونا المستجد

أصيب وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، بفيروس كورونا، بحسب ما أفادت به صحيفة "تونيسي نوميريك".

موسكو-سبوتنيك.وقد صرح وزير الخارجية في تغريدة له، عن ظهور أعراض المرض الشديدة، متحدثا عن إصابته بكوفيد-19.

أثبتت اليوم التحاليل التي أجريتها إصابتي بكوفيد 19 ، بالرغم من اتخاذي لجميع الاحتياطات اللازمة واحترامي للبروتوكول الصحي.

أعراض قاسية أسال الله السلامة للجميع منها،جعلتني أصر أكثر على مواصلة الجهود الحثيثة لتوفير التلاقيح لحماية أبناء بلدي من هذا الوباء. — Othman Jerandi (@OJerandi) January 24, 2021

وكانت وسائل الإعلام التونسية قد أعلنت سابقا أن سلطات البلاد قررت فرض حظر التجول حتى 14 شباط/فبراير بسبب وباء فيروس كورونا المستجد. يبدأ حظر التجول في 25 كانون الثاني/يناير ويمنع المواطنين من الخروج إلى الشوارع بين الساعة 20:00 حتى الساعة الخامسة صباحا. كما يمنع التجول بين المدن بواسطة وسائل النقل العامة والخاصة.

ووفقاً لوزارة الصحة التونسية، تم تسجيل في البلد أكثر من 197 ألف إصابة كوفيد-19، وتوفي حوالي 6.2 ألف، وتعافى أكثر من 144 ألف شخص.