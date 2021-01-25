ماذا قدمت تحديثات الإقامة والدخول في الإمارات؟

أعلنت الإمارات عن حزمة بيانات في السنوات السابقة حدّثت خلالها الإقامة والدخول إلى البلاد.

وأعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يوم أمس الأحد 24 يناير/كانون الثاني، تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة، تتمثل في تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توافرت هم الإمكانية المادية، بحسب تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "وام" الإماراتية للأنباء، فإن أنظمة الإقامة وتأشيرات الدخول المستحدثة التي أقرتها الإمارات في الآونة الأخيرة تجسد نهجها الراسخ بإعلاء قيم التسامح والانفتاح على الدول والشعوب العالمية، والإصرار على مواصلة تعزيز تنافسيتها في مجال جذب المستثمرين ورواد الأعمال واستقطاب الكفاءات العلمية، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

وشهدت الإمارات خلال السنوات الأربعة الماضية، سلسلة من التحديثات على أنظمة الإقامة وتأشيرات دخول الأجانب.

في عام 2017، أطلقت الإمارات منظومة مطورة لتأشيرات الدخول العلاجية أتاحت من خلالها للمرضى الأجانب الحصول على تأشيرة الزيارة العلاجية بشكل فردي أو جماعي لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد عند الحاجة وبطلب خاص من المستشفى.

في عام 2018، اعتمدت الإمارات نظاماً جديداً يسمح بمنح المقيمين المتقاعدين فوق سن الخامسة والخمسين تأشيرة إقامة مدتها 5 سنوات، تُجدد تلقائياً بتوافر شروط معينة.

في عام 2019، أقرت الإمارات نظام الإقامة الدائمة البطاقة الذهبية لمدة 10 سنوات، لمن يتميز بمقدرات وكفاءات خاصة وفي المجالات كافة.

بالإضافة لاعتماد اعتمد مجلس الوزراء تمديد تصاريح الإقامات المنتهية في الأول من مارس 2020، لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، من دون احتساب أي رسوم إضافية عند التجديد.