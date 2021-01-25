الإمارات تحظر استيراد البيض والطيور الحية من بريطانيا وهولندا

حظرت الإمارات العربية المتحدة إلى أجل غير مسمى استيراد جميع الطيور الحية والبرية وطيور الزينة والكتاكيت وبيض التفريخ ومنتجاتها غير المعالجة حرارياً من المملكة المتحدة وهولندا.

جاء هذا الإعلان من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد ظهر يوم الاثنين.

في نوفمبر، حظرت الوزارة استيراد الطيور ومنتجاتها الثانوية من أربع دول بسبب مخاوف من إنفلونزا الطيور.

تم اتخاذ هذا القرار منذ أن سجلت هذه المناطق تفشي إنفلونزا الطيور شديدة العدوى خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وفقًا لإخطارات من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

غطى الحظر مناطق من المملكة المتحدة، إلى جانب هولندا وألمانيا ومناطق في روسيا.

في ديسمبر/أيلول، رفعت الوزارة الحظر المفروض على استيراد البيض بأنواعه، والصيصان، ولحم البقر ولحم العجل ولحم الضأن والضأن والماعز والدجاج من مصر، بالإضافة إلى فتح باب استيراد الأبقار الحية والأغنام من مصر.