أول تغريدة للقائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في الإمارات

نشر إيتان نائيه، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في الإمارات، أول تغريدة له على "تويتر" بعد وصوله إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وجاءت التغريدة الأولى مساء أمس الاثنين، عبارة عن فيديو للطائرة التي أقلته إلى أبو ظبي، التي تحمل اسم بلده، وعلق عليها بالقول "متحمس لوجودي هنا... أقل ما يمكن أن أقوله".

"Home and away"- with my home town name on the El Al plane that brought us to the Emirates.saying "Excited to be here" - will be an understatement. pic.twitter.com/O5RmxNeypG — Eitan Na'eh (@AmbassadorNaeh) January 25, 2021

​وفي تغريدة أخرى أعرب عن مشاعره لوصوله للإمارات لافتتاح السفارة الإسرائيلية، وكتب فيها "تغمرني مشاعر جياشة مع وصولي للإمارات لافتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي. أتقدم بالشكر لجميع المهنئين والمتابعين الجدد من الإمارات. معاً نقيم علاقات وطيدة واسعة الآفاق على فترة زمنية طويلة الأمد".

تغمرني مشاعر جياشة مع وصولي للامارات لافتتاح السفارة الإسرائيلية في ابو ظبي. أتقدم بالشكر لجميع المهنئين والمتابعين الجدد من الإمارات. معاً نقيم علاقات وطيدة واسعة الآفاق على فترة زمنية طويلة الامد pic.twitter.com/oyrluaI3YI — Eitan Na'eh (@AmbassadorNaeh) January 25, 2021

​ونائيه أول سفير لإسرائيل في الإمارات، ودولة خليجية على الإطلاق، هو من مواليد إسرائيل عام 1963، وسبق أن عمل سفيرا لبلاده في أذربيجان وتركيا.

وأعلنت إسرائيل، مساء الأحد الماضي، افتتاح سفارة لها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتكون الإمارات أول دولة خليجية تشهد افتتاح سفارة لإسرائيل.

تأتي هذه الخطوة بعد 4 أشهر على توقيع اتفاق سلام بين البلدين برعاية أمريكية.