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    الجيش السوري يحيد مجموعة إرهابية هاجمت حافلات ركاب على طريق ديرالزور

    الجيش السوري يحيد مجموعة إرهابية هاجمت حافلات ركاب على طريق دير الزور

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    قضت وحدة من الجيش العربي السوري على مجموعة إرهابية استهدفت حافلات مدنيين على طريق (دير الزور- تدمر) شرقي سوريا قبل أيام.

    وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، قال اللواء نزار الخضر، رئيس اللجنة الأمنيّة والعسكريّة في محافظة دير الزور وقائد الفرقة السابعة عشر مشاة، إنه "تم القضاء على المجموعة الإرهابية التي اعتدت على باصات نقل الركاب المدنيين في منطقة الشولا طريق دير الزور ـ تدمر، يوم الأحد الماضي، ذلك بعد عمليات تمشيط ومتابعة من قبل قواتنا المتواجدة في المنطقة".

    طائرات عسكرية روسية في سماء سوريا
    © Sputnik . Aleksandr Astafyev
    الحربي الروسي يلاحق فلول "داعش" بـ 100 غارة جوية في البادية السورية
    وأكد اللواء الخضر أنه تم القضاء على المجموعة المؤلفة من 5 إرهابيين كانوا يستقلون سيارة دفع رباعي مزود برشاش، في حين تمت ملاحقة اثنين آخرين، ليتم القضاء عليهم اليوم.

    وتشهد البادية عمليات عسكرية تقوم بها وحدات الجيش العربي السوري ضد المجموعات الإرهابية المنتشرة في منطقة الـ (55 كم) المحيطة بقاعدة (التنف) اللاشرعية التي يحتلها الجيش الأمريكي على الحدود السورية الأردنية.

    وقبل عدة أيام، هاجمت مجموعة مسلحة حافلتين تقلان ركابا مدنيين في منطقة الشولا على الطريق الدولي (دير الزور- دمشق).

    ويوم أمس، استهدفت مجموعة إرهابية حافلة عسكرية ما أسفر عن مقتل 3 جنود من الجيش السوري، لتنجح المروحيات الروسية بتدمير إحدى سيارات الدفع الرباعي التي تم استخدامها خلال الهجوم بما فيها من إرهابيين، فيما لاذت أخرى بالفرار.

    وكان القائد العسكري السوري، اللواء نزار الخضر، أشار في تصریح سابق لــ "سبوتنیك" إلى أن "هناك معلومات مؤكدة عن قیام جیش الاحتلال الأمریكي بنقل الإرهابیین من تنظیم (داعش)(المحظور في روسيا) المحتجزین في سجون تنظیم (قسد) في محافظة الحسكة، ونقلهم إلى بادیتي دیر الزور وتدمر، بهدف خلق الفوضى وإعادة إحیاء التنظیم لضرب القوات الروسیة الصدیقة ومواقع الجیش العرب السوري".

    وتشكل المنطقة الغربیة والجنوبیة الغربیة من محافظة دیر الزور والجنوبیة الشرقیة من محافظة الرقة بالإضافة إلى بادیتي حمص وحماة وسط سوریا، فضاءا صحراویا مفتوحا على منطقة الـ (55 كم) التي تخضع لسیطرة الطائرات الحربیة الأمریكیة، وهذه المنطقة تتحلق حول بادیة التنف على الحدود (السوریة- الأردنیة) حیث تتموضع فیها قاعدة غیر شرعیة للجیش الأمریكي وتنشط فیها فلول تنظیم "داعش" الإرهابي بشكل كبیر.

    انظر أيضا:

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