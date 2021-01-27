مجلس الوزراء المصري يصدر 11 قرارا جديدا

أصدر مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، 11 قرارا جديدا.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة المصرية، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفقا لما نشره موقع "بوابة الأهرام".

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة، وموافقة مجلس الوزارء على 11 قرارا جديدا، وهي:

1- مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية.

2- مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية.

3- مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 69.16 فدان بأسيوط، لاستخدامها في بعض المشروعات البترولية.

4- إضافة الرقيب أول سابقا، محمد النادي عفيفي، من القوات المسلحة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية.

5- استعرض الموقف التنفيذي لمبادرة السداد الفوري، لرد مستحقات الشركات المصدرة.

6- اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة القاهرة التصرف بالبيع في قطعة الأرض بالمنطقة الصناعية بالقطامية لصالح إقامة مشروع استثماري.

7- التعاقد مع شركة PATP Dev الفرنسية بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة لخط القطار الكهربائي الذي يربط عدلي منصور ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية الجديدة.

8- السير في إجراءات توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بنظام BOO بقدرة 500 ميجاوات، بمنطقة خليج السويس.

9- قيام وزارة الاتصالات بالتعاقد مع شركة "مايكروسوفت" لتوفير الرُخص والخدمات اللازمة لتشغيل مركز البيانات الموحد للعاصمة الإدارية الجديدة.

10- اعتماد محضر اللجنة العليا للتعويضات والمتضمن بيانا مجمعا بإجمالى قيم نسب التعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

11- إصدار عملة تذكارية فضية لبطولة كأس العالم لكرة اليد الـ 27 رجال - مصر 2021.