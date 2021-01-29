بسبب نزاع عشائري... إطلاق نار قرب معسكر الرشيد في بغداد

سمع دوي إطلاق نار قرب معسكر الرشيد في العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الجمعة.

وبحسب مصدر أمني صرح لموقع "السومرية نيوز" فإن سبب إطلاق النار هو حدوث نزاع عشائري قرب الموقع.

وأكد أن "قوات الأمن تمكنت من الوصول إلى منطقة النزاع في محاولة منها للسيطرة على الأمر"، مشيرا إلى أن أسباب النزاع لم تعرف بعد.

وعن الأسلحة التي تم إطلاق النار منها أكد المصدر أن "النزاع استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسط"، لافتا إلى أنه "لا توجد إصابات بالوقت الحالي".

يذكر أن العاصمة العراقية بغداد كانت قد شهدت تفجيرين انتحاريين صباح الخميس 21 من يناير/ كانون الثاني الجاري، استهدفا سوقا شعبية في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد، والتي غالبا ما تشهد ازدحاما شديدا.

ووقتها قال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح متلفز إن الانفجار الأول وقع قرب سينما "غرناطة" بعد قيام الإرهابي بالصراخ ونداء المواطنين لمساعدته على أنه مريض.

وأضاف أن هذا الانفجار "أعقبه انفجار ثان وقع بعد وصول القوات الأمنية إلى مكان الانفجار الأول، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".

توالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالهجوم الانتحاري الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد، وراح ضحيته قرابة 32 قتيلا و110 جرحى حسب أحدث بيان لوزارة الصحة العراقية.