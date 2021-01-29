الحكومة المصرية تكشف حقيقة توقف الملاحة بقناة السويس

كشف مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، حقيقة توقف الملاحة في قناة السويس.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين بالمجرى الملاحي، لا أساس له من الصحة.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، اليوم الجمعة، أنه بالتواصل مع هيئة قناة السويس، نفت تلك الأنباء.

وأكدت الهيئة، أنه لا صحة لتوقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين بالمجرى الملاحي، مُوضحةً انتظام حركة الملاحة بالقناة بشكل طبيعي دون وقوع أي حوادث اصطدام.

وشددت على اتخاذ القناة كافة الاستعدادات الدائمة لإدارة أي مواقف طارئة قد تقع بالمجرى الملاحي، من خلال جاهزية أطقم الإرشاد ووحدات الإنقاذ البحري، إلى جانب الدور الحيوي لمركز مراقبة الملاحة في التأكد الدائم من انتظام حركة الملاحة، بما يكفل عبور السفن المارة بالقناة بأمان.