مسيرة في العاصمة التونسية للمطالبة بالإفراج عن موقوفي الاحتجاجات... فيديو

نظم محتجون في العاصمة التونسية، اليوم السبت، مسيرة، للمطالبة بإطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وذكر موقع "نسمة" أن شارع الحبيب بورقيبة شهد مسيرة احتجاجية نظمها مختلف مكونات المجتمع المدني، للمطالبة بالإفراج جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

وأشار الموقع إلى أن المسيرة شهدت بعض المناوشات بين المحتجين وقوات الأمن التي تواجدت بكثافة لضمان عدم خروج التظاهرة عن السلمية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المحتجين رفعوا شعارات تطالب بإسقاط النظام والتنمية والشغل والكرامة الوطنية.

وتشهد تونس احتجاجات يومية تقريبا منذ منتصف يناير/ كانون الثاني، ذكرى ثورة تونس التي أشعلت فتيل الانتفاضات في أنحاء المنطقة عام 2011 فيما عرف بالربيع العربي.

ووسط اشتباكات متقطعة اعتقلت الشرطة أكثر من ألف شخص أثناء المظاهرات على مدى الأسبوعين الماضيين احتجاجا على عدم المساواة المالية وتهميش المناطق الفقيرة وما يصفه المتظاهرون بممارسات وبطش الشرطة.