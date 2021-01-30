رئيس الجبهة الثورية في السودان يتحدث عن "أرتال الشهداء"

قال الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية في السودان، إن محلية بليل ونازحي معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، قدموا أرتالا من شهداء الكفاح المسلح، مشيرا إلى أن ذويهم يعانون أشد المعاناة من الحروب والتشريد والنزوح.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم السبت، مشيرة إلى أن تصريحات إدريس جاءت، لدى مخاطبته مواطني محلية بليل ونازحي معسكر كلمة في مستهل زيارته لولاية جنوب دارفور.

وتابع: "اتفاق سلام جوبا هو سلام ممهور بدماء الشهداء، وأنه حقق مكاسب كبيرة لأهل دارفور بصفة خاصة والسودان بصفة عامة"، مضيفا: "اتفاق سلام جوبا أعطى قضية الحواكير وقضية الأرض اهتماما كبيرا بإنشاء مفوضية خاصة بها مهمتها وضع معالجات لأصحاب الأرض الشرعيين وتوفيق أوضاع المستوطنين الجدد".

وبين الهادي إدريس أن "الصراع في دارفور هو صراع الأرض"، مشيرا إلى أن "القوات الوطنية المشتركة الخاصة بحفظ الأمن في دارفور ستكون رقيبة في كل معالجات قضايا النازحين واللاجئين خلال عودتهم إلى قراهم الأصلية".

وقال رئيس الجبهة الثورية في السودان إن "قضية الأرض والأمن والتنمية في دارفور لا يمكن حلها إلا بتحقيق العدالة وإنصاف المتضررين من الحرب وتعويضهم".

وتابع: "دارفور لها إرث قديم في معالجة القضايا الاجتماعية والقبلية بآليات يجب تفعيلها من الإدارات الأهلية وأعيان البلاد حتى يقوموا بدورهم تجاه المصالحات الاجتماعية".