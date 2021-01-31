الكنيسة المصرية تطبق 9 إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، عن تطبيق 9 إجراءات جديدة‏ بخصوص صلوات القداسات والخدمات الكنسية بكنائس القاهرة والإسكندرية يبدأ تطبيقها من اليوم الأحد.

وبحسب موقع "مصراوي"، أصدرت الكنيسة 9 تعليمات جديدة، يبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم الأحد 31 يناير/كانون الثاني الجارى وهى:

‎1- تقام القداسات والتسبحة بمعدل فرد واحد فى كل دكة، ويمكن إقامة القداسات فى أى يوم من أيام الأسبوع.

2- يمكن ترتيب قداسات خاصة للمراحل السنية (ابتدائى - إعدادى... إلخ) بمعدل (فرد فى كل دكة)؛ وتلقى عظة فى القداس (لا تزيد مدتها عن ‏‎ 15دقيقة) كبديل عن خدمة مدارس الأحد فى هذه الفترة ويقوم به خدام المرحلة.

‏3- أى كنيسة لا يلتزم شعبها بالإجراءات الاحترازية أو تظهر فيها حالات إصابة، يترك تقدير الموقف لآباء كل كنيسة حسب نسبة الإصابات بها، وتعلق الصلاة بها لمدة ‎15‏ يوما.

4- استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة والخدمات.

5- بالنسبة لصلوات الأكاليل والجنازات يسمح بالمشاركة فيها بمعدل فرد في كل دكة.

6- استمرار تعليق صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم وغيرها من الخدمات الطقسية التي تقام في البيوت.

7- استئناف الدراسة فى الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بالتواصل الإلكتروني.

8- يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني.

‎9-‏ بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية يقرر الأب المطران أو الأسقف كل في إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحي بالإيبارشية.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، عن تسجيل 547 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 165418 حالة من ضمنهم 129293 حالة تم شفاؤها، و9263 حالة وفاة.