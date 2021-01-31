مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 أخرين في انفجار بمدينة أعزاز السورية

قال مصدر محلي إن سيارة مفخخة انفجرت بسوق شعبي بمدينة أعزاز في محافظة حلب السورية، اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 على الأقل في حصيلة أولية.

وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن "سيارة مفخخة انفجرت في شارع عام بسوق شعبي بمدينة أعزاز".

وأشار إلى أن "عدد الضحايا حتى الآن وصل إلى 4 قتلى و27 مصابا".

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن "الانفجار وقع في وسط مدينة أعزاز التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة موالية لتركيا".

وتشهد المنطقة التي تسيطر عليها فصائل مسلحة موالية لتركيا، أحداث مشابهة، وطالما تتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بتنفيذها.

يتبع...