وزارة الانتاج الحربي المصرية توقع بوتوكول تعاون مع "نادي الزمالك"

وقعت وزارة الإنتاج الحربي المصرية بروتوكول تعاون مع نادي الزمالك، وذلك من أجل ما وصفوه بـ"طفرة إنشائية ورياضية".

وبحسب بيان منشور على الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد وقعت الوزارة واللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك على بروتوكول تعاون من أجل طفرة إنشائية ورياضية.

وفي تصريحات صحفية أكد عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك أن هذا البروتوكول سوف يسهم في بناء فرع السادس من أكتوبر للنادي.

وقد شهد توقيع البيان كل من المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي واللواء عماد عبد العزيز رئيـس اللجنـة المؤقتـة لإدارة نادي الزمـالك.

ووقع البروتوكول كل من المهندس ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركــة الإنتاج الحربــي للمشروعــات والاستشــارات الهندسيـــة، وسامي متري عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك وأمين الصندوق، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

‎وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع هذا البروتوكول يأتي فى ضوء استراتيجية "الإنتاج الحربي" للاستفادة من الإمكانيات الفنية والبشرية بشركاتها من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات الخدمية لصالح مختلف الجهات بالدولة، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بدعم الشراكة مع نادي الزمالك الذي يعد أحد أهم النوادي الرياضية المصرية.

من جانبه أعرب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك عن سعادته بالتعاون مع "الإنتاج الحربي"، وأشار إلى أن "الزمالك" سيقوم بموجب هذا البروتوكول بتحديد المشروعات والأعمال والخدمات والتوريدات التي يحتاجها كما سيقوم بإتاحة البيانات والخرائط المساحية والرسومات الهندسية إلى شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة للقيام بدورها في تنفيذ تلك المشروعات.