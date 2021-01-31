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    إعداد لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا لإرساله خارج روسيا، 2 ديسمبر 2020

    سفير روسيا بالجزائر: يتحدث عن خطوات إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في الجزائر

    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
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    أكد السفير الروسي في الجزائر إيغور أليكسيفيتش بيليف، اليوم الأحد، أنه اتفق مع رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد، على تسريع التعاون بين البلدين بهدف إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك V" بالجزائر، مضيفًا أن موسكو ملزمة بتزويد الجزائر بنصف مليون جرعة من اللقاح.

    الجزائر- سبوتنيك. وقال السفير الروسي، في ندوة صحفية بمقر السفارة الروسية بالعاصمة الجزائرية، إنه تباحث مع جراد اليوم "حول سبل التعاون المشترك لمحاربة كوفيد-19، وعلى رأسها تصنيع اللقاح الروسي بالجزائر"، وأضاف السفير في ذات الصدد "اتفقنا على تسريع المفاوضات بين الخبراء من الجانبين، مع التوضيح أن إنتاج اللقاح محليا يستلزم من ستة إلى تسعة أشهر".

    © REUTERS / Ramzi Boudina
    تبون يشكر روسيا.. الجزائر تعلن عن تعاون ثنائي لتصنيع لقاح "سبوتنيك V"
    وعن الخطوات الأولى من أجل الوصول لهذا الهدف، أوضح أن مجموعة من الخبراء الروس سوف يزورون الجزائر "لمعاينة منشآت الصناعة الصيدلانية في الجزائر، ووضع خطة من شأنها تجسيد عملية الانتاج في الجزائر".

    ويرى السفير أن الإرادة السياسية متوفرة بين البلدين حول الأمر، وقال "سألتقي قريبا مع وزير الصناعة الصيدلانية، رفقة الملقح التجاري الروسي لتباحث هذا الموضوع ".

    وفي ذات الصدد أكد السفير الروسي أنه وفي حال تمت الأمور كما هو مخطط له، "سيتم توفير الكمية اللازمة من اللقاح في الجزائر نهاية هذه السنة، وفي حال بقيت كمية فائضة بإمكان الجزائر أن تعقد شراكات مع بلدان أخرى في إفريقيا نظرا لدورها الإقليمي الهام".

    وبخصوص الشحنات المنتظرة من لقاح "سبوتنيك V"، أجاب السفير: "أود أن أوضح الصورة للجميع، في روسيا هناك عمليات تطعيم جماعية، والبلاد تشهد طلبا متزايدا داخليا وخارجيا على اللقاح، لهذا نسعى لإحداث قفزة نوعية في إنتاجه لتلبية جميع الرغبات".

    وتابع السفير "سنقوم خلال الأشهر الثلاث القادمة بتزويد الجزائر بشحنات جديدة من اللقاح الروسي، ونحن نلتزم بإمداد الجزائر بنصف مليون جرعة".

    تعليمات هامة للأشخاص الراغبين بالحصول على لقاح سبوتنيك V
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    تعليمات هامة للأشخاص الراغبين بالحصول على لقاح "سبوتنيك V"

    وبدأت الجزائر اليوم الأحد حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وتلقى رئيس الحكومة عبد الغزيز جراد أولى الجرعات من اللقاح الروسي، الذي من المقرر أن يتم توزيعه على المواطنين في الجزائر بداية من الغد.

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    الكلمات الدلالية:
    الجزائر, سبوتنيك, روسيا, لقاح
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