"رسالة حزينة" من قادة الإمارات إلى الملك سلمان بعد "مصيبة الأمس"

وجه رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائبه رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، رسالة حزينة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، بأن "صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بعث برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور لها صاحبة السمو الأميرة نورة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود.

كما بعث "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

#رئيس_الدولة ونائبه و #محمد_بن_زايد يعزون خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأميرة نوره بنت فهد آل سعود#وام https://t.co/wJN9BsqQep pic.twitter.com/1vEUairQ9V — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 1, 2021

وأعلن الديوان الملكي السعودي، مساء أمس الأحد، وفاة الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود، وأنه سيتم الصلاة على الفقيدة اليوم الاثنين.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" نص بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي جاء فيه:

"انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود". وأضاف: "سيصلى عليها إن شاء الله غدا الاثنين"، من دون أن يحدد مكان الصلاة والدفن.