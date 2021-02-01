منهم لبنانيين وسوريين... الجيش اللبناني يقبض على 18 "داعشيا" إرهابيا.. صور

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، اليوم الاثنين، إن "مديرية المخابرات في منطقة عرسال أوقفت نتيجة سلسلة عمليات ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من 18 شخصاً من اللبنانيين والسوريين الذين ينضوون ضمن خلايا ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي".

أوقفت مديرية المخابرات في منطقة عرسال خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من ١٨ شخصاً من اللبنانيين والسوريين الذين ينضوون ضمن خلايا ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي. وقد اعترف الموقوفون بتأييدهم وانتمائهم للتنظيم الإرهابي المذكور والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية.https://t.co/2PEcQOvunk pic.twitter.com/rapT7bQQZ8 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 1, 2021

وأضافت أن "الموقوفين اعترفوا بتأييدهم وانتمائهم للتنظيم الإرهابي المذكور ومتابعة إصداراته والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية، كما تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية".