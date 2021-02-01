محلل سياسي يرجح تأجيل الإعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة

رجح المحلل السياسي السوداني، ضياء الدين البلال، اليوم الاثنين، "تأجيل الإعلان عن الحكومة السودانية الجديدة بسبب كثير من التعقيدات المتعلقة بالاختلافات والصراعات داخل المكونات السودانية، خصوصا الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير".

وقال إن "هنالك معلومات متضاربة حول القوائم المقدمة من قوي الحرية والتغيير ومن قبل الأحزاب السياسية لرئيس الوزراء لتشكيل الحكومة القادمة".

وحول إمكانية الإعلان عن الحكومة في موعدها المحدد، أكد ضيا الدين بلال خلال حديثه لـ" راديو سبوتنيك " أن "كل الاحتمالات واردة"، مرجحا تأجيل الاعلان عن الحكومة بسبب التعقيدات المتعددة.

لكنه قال إنه "قد تحدث بعض التطورات تدفع برئيس الوزراء والمجلس السيادي لإعلان الحكومة بأي شكل من الإشكال، حتى لا تظل الحكومة في هذه الحالة من العجز التام عن التجاوب مع المشكلات الملحة التي يعاني منها المواطن السوداني".

واتفق مجلس شركاء المرحلة الانتقالية السودانية على تسليم قائمة مرشحيهم لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين 1 فبراير/ شباط الجاري.

جاء ذلك بعد تهديد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بتشكيل حكومة طوارئ، بسبب ما اسماه قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، في تقديم ترشيحات للحكومة الجديدة، المقرر إعلانها في الرابع من فبراير.