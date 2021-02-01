المغرب.. تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الاثنين، عن تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

الرباط - سبوتنيك. وجاء في بيان للحكومة، أن "هذا القرار يأتي على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء والحد من انعكاساته السلبية".

وأضاف البيان بأن هذا القرار يأتي كذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

هذا وبدأ المغرب حملة تلقيح ضد فيروس كورونا الخميس الماضي، وأفادت وزارة الصحة بأن عدد الأشخاص الملقحين إلى غاية اليوم الاثنين يفوق 200 ألف شخص.

وأعلن المغرب، اليوم، عن تسجيل 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا و892 حالة شفاء، و12 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.